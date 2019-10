Opozycja dogaduje się w sprawie marszałka Senatu Opozycja nie ma jeszcze stabilnej większości, ale musi być gotowa na przejęcie władzy w Senacie. Po rozmowach liderów są już pierwsze nieoficjalne decyzje, kto może być kim w nowym Senacie. Marszałek dla Platformy Obywatelskiej, wicemarszałkowie dla PSL, SLD, PiS i PO. Na razie najpoważniejszym kandydatem na marszałka Senatu jest Sławomir Rybicki. Gdyby nie PiS, to możliwe, że opozycja wciąż kłóciłaby się o stanowiska w Senacie. Dzięki wnioskowi PiS o ponowne przeliczenie głosów opozycja jest zjednoczona jak nigdy przedtem. – W tej brutalnej i manipulacyjnej rzeczywistości mamy do czynienia z podważaniem wyników wyborów do Senatu. (…) Będziemy wspólnie bronić polskiej demokracji i praworządności – powiedział we wtorek szef PO Grzegorz Schetyna. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

