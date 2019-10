Orban stracił Budapeszt. Przyszły burmistrz apeluje o jedność opozycji. Gergely Karacsony wygrał w niedzielę wybory na burmistrza Budapesztu. W środę podkreślił, że potrzebna jest jedność wśród opozycji i gotowość do współpracy z rządem premiera Viktora Orbana. Karacsony, który w niedzielnych wyborach samorządowych niespodziewanie pokonał jako wspólny kandydat opozycji popieranego przez rządzącą koalicję Istvana Tarlosa, ocenił, że współpraca wszystkich sił opozycyjnych jest metodą na pokonanie obecnego rządu Węgier. – Nie ma alternatywy dla współpracy (sił opozycyjnych). Wszyscy w opozycji uważają, że jest to ulica jednokierunkowa. Żaden opozycyjny wyborca nie chciałby, żeby ta jedność się rozpadła – podkreślił. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

