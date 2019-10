Ostatnia (i rekordowa) debata angielskojęzyczna Nigdy jeszcze w debacie nie brało udziału 11 osób – sześciowo liderów i pięć moderatorek. Tak było wczoraj w czasie debaty w Muzeum Historii w Gatineau w Quebecu. Debata była transmitowana przez wszystkie głowne stacje telewizyjne i radiowe i dostępna na żywo w językach: francuskim, włoskim, kantonijskim, mandaryńskim, arabskim, pendżabskim, w językach ludności rdzennej: Plains Cree, Inuktitut, Eastern Cree, Ojibway, a także w dwóch odmianach języka migowego American Sign Language i Quebec Sign Language. Oto uczestnicy: Justin Trudeau, Partia Liberalna Andrew Scheer, Partia Konserwatywna Jagmeet Singh, NDP Yves-François Blanchet, Bloc Québécois Elizabeth May, Partia Zielonych Maxime Bernier, Partia Ludowa (People’s Party) Format debaty był bardzo trudny przy tak dużej liczbie uczestników, którzy mieli bardzo mało czasu. Po raz kolejny słychać głosy, że może warto byłoby zorganizować debatę Justina Trudeau i Andrew Scheera – liderów dwóch partii, które mają szansę na rządzenie Kanadą, bo zbyt mało czasu jest na konfrontację ich idei. tu można obejrzeć całą debatę Tematy omawiane: koszty życia i niepewność ekonomiczna; środowisko naturalne i energia; kwestie rdzennych Kanadyjczyków; przywództwo w Kanadzie i na arenie światowej; polaryzacja, prawa człowieka i imigracja. This slideshow requires JavaScript. This slideshow requires JavaScript. This slideshow requires JavaScript. This slideshow requires JavaScript. This slideshow requires JavaScript. Czy był zwycięzca? Nie sądzę. Znakomicie poradzili sobie Jagmeet Singh i Elizabeth May, którzy wszak nie mają szans na stanowiko premiera, dobrze i spokojnie wypadł Justin Trudeau, a Andrew Scheer skupił się zdecydowanie za bardzo na atakowaniu Trudeau już od pierwszej wypowiedzi (nazywając go fałszywym oszustem, który nie zasluguje na to, aby rządzić Kanadą) zamiast na propagowaniu programu swojej partii. Sporą wiedzą wykazał się Yves-François Blanchet, natomiast Maxie Bernier po raz kolejny zaprezentował swoje antyimigracyjne idee. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Anna Głowacka Interesuje się polityką polską i kanadyjską. Z wyształcenia pedagog, pracuje jako pracownik socjalny. Search

