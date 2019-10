Oszałamiające zarobki gwiazd NBA LeBron James otwiera listę najlepiej opłacanych koszykarzy NBA w sezonie 2019/20 – wynika z rankingu opublikowanego przez magazyn ekonomiczny “Forbes”. Łączne wpływy gwiazdy Los Angeles Lakers przekroczą w bieżących rozgrywkach 92 mln dolarów. To rekord w historii ligi. Większość sowitej pensji Jamesa stanowią wpływy z kontraktów sponsorskich (55 mln dolarów). W ostatnich latach zarobki zawodników w najlepszej koszykarskiej lidze świata poszybowały w górę dzięki rekordowej umowie telewizyjnej. Czołowe gwiazdy inkasują jednak miliony nie tylko na parkiecie. Niemal równie dochodowe okazują się kontrakty z firmami produkującymi obuwie sportowe sygnowane nazwiskami najlepszych zawodników. James tylko z tego tytułu otrzyma w obecnym sezonie aż 30 mln dolarów. To najwyższa umowa sponsorska w NBA. Cztery miliony mniej ten sam producent wypłaci Kevinowi Durantowi z Brooklyn Nets, który opuści cały sezon z powodu poważnej kontuzji odniesionej na finiszu poprzednich rozgrywek. Mimo to skrzydłowy zarobi łącznie ponad 73 mln dolarów, zajmując trzecie miejsce w rankingu “Forbesa”. Więcej od Duranta zainkasuje jego były klubowy kolega z Golden State Warriors Stephen Curry (85,2 mln dolarów). 31-letni rozgrywający otrzyma aż 40,2 mln w ramach kontraktu z kalifornijskim zespołem. Natomiast połowa z pozostałych 45 mln, które wpłyną na konto 31-letniego rozgrywającego będzie pochodzić od producenta obuwia. W czołowej dziesiątce najlepiej opłacanych gwiazd znalazł się również inny gracz Warriors Klay Thompson, który – podobnie jak Durant – nie pojawi się w tym sezonie na parkiecie z powodu urazu. Rzucający obrońca na liście “Forbesa” plasuje się na siódmej pozycji z dochodami wynoszącymi 47,7 mln dolarów. On w przeciwieństwie do pozostałych gwiazd w zestawieniu nie jest związany z żadnym z najpopularniejszych producentów obuwia koszykarskiego. Reprezentuje jedną z chińskich firm. Najmłodszym graczem, który trafił do pierwszej dziesiątki, jest zdobywca nagrody MVP minionego sezonu Giannis Antetokounmpo. Łączne zarobki 24-letniego Greka wyniosą o niemal 10 mln dolarów mniej niż same wpływy LeBrona Jamesa wynikające z umów sponsorskich. Lider Milwaukee Bucks już dziś uznawany jest jednak za najlepszego zawodnika ligi i naturalnego następcę “Króla Jamesa”, więc w nadchodzących latach powinien piąć się rankingu. Lista 10 najlepiej opłacanych gwiazd NBA wg “Forbesa”: 1. LeBron James – 92,4 mln dol. (37,4 mln kontrakt klubowy + 55 mln kontrakty sponsorskie) 2. Stephen Curry – 85,2 (40,2 + 45) 3. Kevin Durant – 73,2 (38,2 + 35) 4. Russell Westbrook – 56,5 (38,5 + 18) 5. James Harden – 55,2 (38,2 + 17) 6. Kyrie Irving – 51,7 (31,7 + 20) 7. Klay Thompson – 47,7 (32,7 + 15) 8. Chris Paul – 46,5 (38,5 + 8) 9. Giannis Antetokounmpo – 45,8 (25,8 + 20) 10. Damian Lillard – 43,8 (29,8 + 14) Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

