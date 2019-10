Ott Tanak mistrzem świata WRC Estończyk Ott Tanak (Toyota) zapewnił sobie tytuł mistrza świata WRC na jedną rundę przed zakończeniem cyklu. W niedzielę Tanak na drugim miejscu ukończył Rajd Katalonii. Szybszy od niego okazał się Belg Thierry Neuville (Hyundai). Aby przypieczętować pierwsze w karierze zwycięstwo w mistrzostwach świata, Estończyk musiał zdobyć w Katalonii o dwa punkty więcej od Francuza Sebastiena Ogiera (Citroen), który już w piątek poniósł duże starty wskutek problemów technicznych i nie liczył się w walce o wygraną. Tanakowi w pełni ta sztuka się udała i po sześciu latach dominacji Ogiera zdetronizował Francuza. Co ciekawe, po raz pierwszy od 2003 roku po tytuł sięgnął kierowca spoza Francji. Przed Ogierem dziewięciokrotnie triumfował Sebastian Loeb, który w tegorocznym Rajdzie Katalonii zajął czwarte miejsce. Trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz (VW Polo GTi R5) uplasował się na 14. miejscu, a w swojej klasie WRC2 był trzeci i awansował na drugie miejsce w klasyfikacji MŚ. Do zakończenia mistrzostw świata pozostał jeszcze Rajd Australii. Czołowe wyniki Rajdu Katalonii: 1. Thierry Neuville (Belgia/Hyundai I20 C) 3:07.39,6 2. Ott Tanak (Estonia/Toyota Yaris WRC) strata 17,2 3. Daniel Sordo (Hiszpania/Hyundai I20 C) 17,6 4. Sebastien Loeb (Francja/Hyundai I20 C) 53,9 5. Jari-Matti Latvala (Finlandia/Toyota Yaris WRC) 1.00,2 6. Elfyn Evans (W.Brytania/Ford Fiesta WRC) 1.14,2 … 14. Kajetan Kajetanowicz (VW Polo GTi R5) 10.43,7 Czołówka klasyfikacji MŚ: 1. Tanak 263 pkt – mistrz 2. Neuville 227 3. Sebastien Ogier (Francja) 217 4. Andreas Mikkelsen (Norwegia) 102 5. Evans 102 6. Kris Meeke (W.Brytania) 98 Czołówka klasyfikacji konstruktorów: 1. Hyundai 380 pkt 2. Toyota 362 3. Citroen 284 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

