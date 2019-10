Parlament Europejski wyłonił finalistów nagrody Sacharowa Brazylijczycy walczący o środowisko naturalne, obrońca praw człowieka i orędownik praw Ujgurów w Chinach oraz pięć Kenijek, które opracowały aplikację pomagającą dziewczynkom narażonym na obrzezanie lub nim dotkniętym – to tegoroczni finaliści nagrody Sacharowa w Parlamencie Europejskim. Brazylijczyków nominowała frakcja Socjalistów i Demokratów. Są to: Raoni Metuktire, legendarny wódz amazońskich Indian znany jako Wódz Raoni, Claudelice dos Santos oraz Marielle Franco (pośmiertnie). Nominowani walczą i walczyli o środowisko naturalne, prawa człowieka i prawa ludności tubylczej w Brazylii. Raoni to charyzmatyczny i znany na świecie przywódca ludu Kayapo, tubylczej ludności brazylijskiej. Przez cztery dekady prowadził krucjaty, by ocalić las amazoński. Jest określany jako symbol “walki o życie” plemion i ochronę ich wyjątkowej kultury, która jest bezpośrednio związana z przyrodą. Claudelice dos Santos to ekolożka i obrończyni praw człowieka. Została aktywistką, gdy jej brat i szwagierka zostali zabici za sprzeciwianie się nielegalnemu pozyskiwaniu drewna i wylesianiu Amazonii. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.