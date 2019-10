Partia Liberalna sformuje rząd. Polscy kandydaci konserwatywni przegrali (uaktualniane na bieżąco) Godzina 22.12 – wiadomo, że Partia Liberalna wygrała wybory. Godzina 22.57 – rząd liberalny będzie mniejszościowy. Justin Trudeau będze premierem na kolejne 4 lata. • Maxime Bernier nie zddobył mandatu w swoim okręgu Beauce. Jego partia zdobyła zaledwie 1,6% głosów w całej Kanadzie. • Renata Ford z People’s Party przegrała z liberałką Kirsty Duncan w okręgu Etobicoke North. • Justin Trudeau wygrał (po raz czwarty) w swoim okręgu Papineau, gdzie po raz pierwszy został wybrany w roku 2008. • Partia Zielonych ma pierwszego deputowanego na wschodzie Kanady – Jenica Atwin wygrała we Fredericton. To pierwsze zwycięstwo tej partii poza Kolumbią Brytyjską. • Liderka Partii Zielonych Elizabeth May wygrała w swoim okręgu Saanich-Gulf Islands. • Były olimpijczyk i kandydat Partii Liberalnej Adam van Koeverden pokonał dotychczasową posłankę i zastępczynię lidera Partii Konserwatywnej Lisę Raitt w Milton. • Ted Opitz przegrał z Yvanem Bakerem (Partia Liberalna) w okręgu Etobicoke Centre. • Władysław Lizoń przegał z liberałem Peterem Fonsecą (Mississauga East-Cooksville). • Irek Kuśmierczyk (Partia Liberalna) natomiast zwyciężył w okręgu Winsdor-Tecumseh. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. 1 Comment Search

