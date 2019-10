Paweł Fajdek po raz czwarty mistrzem świata

Interesowało go tylko złoto, czwarte z rzędu, głośno o tym mówił. Zadanie Paweł Fajdek wykonał bardzo pewnie, jako jedyny w finale rzutu młotem mistrzostw świata w Dausze uporał się z granicą 80 m. Wojciech Nowicki męczył się strasznie, po swoich próbach z niedowierzaniem kręcił głową. Nie było go na podium, zajął rozczarowujące, czwarte miejsce, ale na tym historii nie koniec.

Obaj są potężnymi mężczyznami. Obaj siłą dysponują okrutną. Jako jedyni na świecie przekroczyli w tym sezonie granicę 80 m – Fajdek o 88 cm, Nowicki o 1,74 m. Rzut młotem zdominowali, rywali prześcignęli o kilka długości. Cel był zatem jasny – walczyć o złoto. I o dublet dla Polski, z całym szacunkiem dla innych finalistów.

Musieli sobie poradzić i z presją ogromnych rozmiarów, i z własnymi oczekiwaniami, a to trudne nawet dla zawodników tak doświadczonych. Wydawało się, że Nowicki, mający dotąd w dorobku dwa brązowe medale mistrzostw świata, przegrał sam ze sobą. Fajdek? On triumfuje w tej imprezie regularnie, ze złotem wracał przecież z trzech ostatnich edycji.

Obaj mocarze trenowani są przez kobiety. Nowicki przez Malwinę Sobierajską, która na stadionie bliska była utraty życia. W roku 2013 kątem oka dostrzegła lecący prosto na nią młot. Dokładnie 7,26 kilograma żelastwa na metalowej lince, rozpędzone prawami fizyki. Padła znokautowana. Diagnoza – pięć złamanych żeber, jedno z nich zatrzymane tuż obok serca, strzaskana łopatka. I przebite płuca, których fragmenty usuwać trzeba było operacyjnie.

Fajdek ćwiczy pod okiem Jolanty Kumor, swojej byłej nauczycielki wuefu. To ona odkryła jego talent. Panowie zapewniali, że są dobrze, a nawet bardzo dobrze przygotowani do środowej rywalizacji. Obrońca tytułu też, choć on gonił czas, bo w marcu przeszedł zabieg kontuzjowanej łydki. Zapowiadał, że Wojtkowi owszem, życzy w Dausze dalekich rzutów, nadzieję ma jednak na to, że on rzuci od kolegi choć o centymetr dalej. – Srebro uznam za porażkę – oświadczył.

Nowicki – 76,25. Spokojnie. Bez szaleństw. Węgier Bence Halasz – 78,18. Kończący kolejkę Fajdek – 79,34. Wybornie, o to chodziło. Został liderem, drugi z Polaków był trzeci. Halasz drugą próbę spalił, czyli wypadł poza koło, a było prawie 80 m. Zanosiło się na walkę, zanosiło na emocje. Udowodnił to Francuz Quentin Bigot – wynikiem 78,06 wyprzedził Nowickiego. Fajdek w serii drugiej był bardziej agresywny. Kiedy wypuścił młot z rąk, krzyczał na cały stadion. 80,16! Ktoś się do niego zbliży? Kiedy zdobywał złoto dwa lata temu w Londynie, nie przekroczył 80 m – było wtedy 79,81.

Po trzech seriach Nowicki zajmował miejsce piąte, lepiej od niego zaprezentował się jeszcze Norweg Eivind Henriksen. Polak musiał ze sobą porozmawiać, musiał się obudzić. 77,42 w rzucie czwartym dawało pozycję czwartą, wciąż poza podium. Z niedowierzaniem kręcił głową. A Fajdek jeszcze dołożył – 80,50. I był z siebie niezadowolony, naprawdę. Nowicki wreszcie rzucił daleko. Co z tego, skoro próba była spalona.

Została jeszcze ta ostatnia, wszystko albo nic. Podszedł przed nią do trybun, do siedzącej tam trenerki. Pokazywała mu, co ma zrobić, gdzie popełnia błędy, gdzie są te decydujące o zwycięstwie lub porażce niuanse. Nie dał rady. 77,69. Czwarta lokata. Tylko czwarta. Srebro dla Bigota, brąz dla Halasza.

Jeden rozpromieniony, drugi ze spuszczoną głową – tak Polacy opuszczali stadion. Ale na tym historia się nie skończyła. Kilka godzin później Nowicki odetchnął. Po proteście PZLA 30-latek może cieszyć się z brązu. Działacze dysponowali nagraniem, na którym widać było, jak trzeci po konkursie Węgier Bence Halasza pali swoją próbę.

Złożyli protest i cel osiągnęli. Sędziowie przyznali się do błędu i wstawili Nowickiego na trzecie miejsce, ale uznali też, że błąd wyszedł na jaw po konkursie, gdy Halasz nie miał już szans na odpowiednie zmotywowanie się i próbę przeskoczenia Polaka, który w trakcie konkursu był za nim. Węgier był przecież przekonany, że wciąż ma medal. Uznano, że jego mobilizacja mogła być w tej sytuacji inna. Dlatego postanowiono przyznać dwa brązowe medale.

Czołówka finału rzutu młotem mężczyzn:

1. Paweł Fajdek (Polska) 80,50

2. Quentin Bigot (Francja) 78,19

3. Bence Halasz (Węgry) 78,18

3. Wojciech Nowicki (Polska) 77,69

Polacy jak dotąd zdobyli 4 medale. W Katarze zabrakło dominatorki w rzucie młotem Włodarczyk. Naszą mistrzynię godnie zastąpiła Fiodorow, która zdobyła srebrny medal w rzucie młotem. Już w pierwszej próbie pobiła rekord życiowy wynikiem 76,35 m i odniosła życiowy sukces. Zwyciężyła liderka światowej listy w tym sezonie, Amerykanka DeAnna Price – 77,54 m.

Drugi medal – brązowy – wywalczył w skoku o tyczce Lisek. W emocjonującym finale Polak musiał ustąpić Amerykaninowi Samowi Kendricksowi, który obronił tytuł i Szwedowi Armandowi Duplantisowi.

Czwartek przyniósł kolejne krążki. Nie zawiódł Fajdek, który wygrał konkurs ze sporą przewagą nad rywalami. Zadowolony ze swojej postawy nie był Nowicki, który zakończył zawody na czwartej pozycji. Ostatecznie drugi z naszych kulomiotów po medal sięgnął po proteści, jaki złożyli przedstawiciele PZLA.

Polacy z czterema medalami zajmują 6 miejsce w tabeli medalowej, ustępując USA (18 medali), Chinom (8), Jamajce i Kenii (4) oraz Etiopii (3).