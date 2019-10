Pęknięcia w boeingach. Będą dodatkowe kontrole. Amerykańska Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) nakazała kontrole samolotów po wykryciu pęknięć w niektórych Boeingach 737 Next Generation. Dodatkowe badania nie obejmą modelu 737 Max, który został uziemiony na całym w świecie po dwóch katastrofach lotniczych. Koncern poinformował, że skontaktował się przewoźnikami korzystającymi z 737 NG, ale nie zgłosili oni żadnych problemów. Boeing nie podał, ile samolotów zostanie skontrolowanych. “W najbliższych dniach będziemy ściśle współpracować z naszymi klientami, aby przeprowadzić zalecone inspekcje samolotów” – napisała firma w oświadczeniu przesłanym BBC. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.