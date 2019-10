Persimona – czyżby zdziczały pomidor?

Z cyklu: Porady ogrodnicze Jana Ogrodnika “Nie tylko o trawniku”

Persimona (ang. persimmon) to egzotyczny owoc do złudzenia przypominający kształtem i kolorem dobrze znany nam pomidor. Jego smak jest zupełnie inny, trudny do porównania z jakimkolwiek warzywem, czy też owocem. Na dodatek rośnie on na okazałych rozmiarów drzewach. Polska botaniczna nazwa persimony to śliwkodaktyl. Określenie wydaje się być kalką językową używanego często względem tej rośliny angielskiego słowa dateplum.

Z kolei łacińska nazwa tego osiągającego do piętnastu metrów wysokości drzewa brzmi Diosporys kaki. Ponieważ przez botaników zaliczone zostało ono do rodziny hebanowatych, inna jego polska nazwa to hebanowiec. Potwierdza to fakt, że drzewo to nie tylko rodzi smaczne owoce, ale produkuje również cenne twarde drewno. Używa się go między innymi do produkcji mebli oraz końcówek najdroższych kijów do gry w golfa.

Niestety, persimona nie może rosnąć w naszym umiarkowanym klimacie. Drzewo to występuje jedynie w cieplejszej strefie podzwrotnikowej oraz w tropiku. Persimonowe sady spotkać można zatem na południu Japonii i Chin. Od kilkunastu lat uprawia się tę roślinę również w Kali- fornii. Niezwykle łatwo przemarza ona, gdy temperatura spadnie nawet na kilka godzin poniżej -10 st. C.

Drzewo nie znosi też zupełnie żadnego przesadzania. Wytwarza bowiem długi palowy korzeń, którego przerwanie powoduje śmierć rośliny. Dlatego nawet wysianych z nasion półdzikich sadzonek nie przesadza się, a jedynie po kilku latach wzrostu szczepione są one gałązkami odmian szlachetnych. Aby uzyskać dobry plon, konieczna jest obecność w sadzie przynajmniej dwóch odmian. Wówczas tylko wystąpi krzyżowe zapylenie kwiatów, a co za tym idzie obfitość owoców.

W pełni dojrzałe owoce persimony, ze względu na ich miękkość, są stosunkowo trudne do transportu na duże odległości. Mimo to można je często spotkać w warzywnych sklepach prowadzonych przez Chińczyków w Toronto. W tej bowiem etnicznej grupie są one szczególnie popularne. Nasi rodacy pozostawiają je jednak w spokoju, pozostając w przekonaniu, że mają do czynienia ze “zdziczałą” formą pomidora. Warto wiedzieć bowiem, że persimona jest znacznie smaczniejsza, a przede wszystkim słodsza po jednodniowym przemrożeniu jej w lodówce.

Na zakończenie życzyć jeszcze wypada przyjemnych wrażeń podczas kosztowania persimony zakupionej dla domowej degustacji w najbliższym supermarkecie.