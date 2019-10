Pierwszy na świecie „minister dla przyszłych pokoleń” Już w 2015 Walijskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ustawę o dobrobycie przyszłych pokoleń. Obecna Minister ds. Przyszłych Pokoleń, pani Sophie Howe zadba o to, żeby w przyszłości Walia była dla swoich mieszkańców jeszcze lepszym miejscem niż jest dziś. Przełomowe przepisy wymagają od wszystkich organów publicznych rozważania długoterminowego wpływu własnych decyzji na społeczeństwo, kulturę, środowisko i gospodarkę, a działanie te mają być w założeniu stałe i niezależne od programów aktualnie rządzących partii. Inaczej mówiąc ministerstwo działa w imieniu wszystkich Walijczyków – także tych, którzy się jeszcze nie narodzili. Jako przykład może posłużyć ocena planów budowy autostrady o wartości 1,4mld funtów, która z jednej strony miałaby ożywić gospodarkę regionu Newport, ale z drugiej droga biegnąca przez tereny rezerwatu przyrody może być poważnym zagrożeniem dla cennych gatunków, przyczyniałaby się także do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza i zmian klimatu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

