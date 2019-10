PiS chce wziąć Senat siłą Dlaczego PiS chce unieważnić wybory w kilku senackich okręgach? Bo potrzebuje dwóch dodatkowych senatorów, aby odzyskać większość w Senacie. We wniosku do Sądu Najwyższego partia sugeruje, że przy liczeniu głosów dochodziło do nieprawidłowości. A podważenie wyników ma umożliwić wprowadzenie ludzi PiS na miejsca senatorów opozycji. Wcześniejsze starania PiS, żeby przekupić pojedynczych przedstawicieli PO, Lewicy i PSL spełzły na niczym. Kierownictwo PiS zdaje sobie także sprawę, że nie ma szans na znalezienie koalicjanta w Senacie. Dlatego obóz władzy zdecydował się na inną ścieżkę — próbę zmiany wyniku wyborów przy wykorzystaniu Sądu Najwyższego. Sprawą protestów wyborczych zajmie się Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego, którą utworzyło PiS po wyborach. Jej sędziów nominowała kontrolowana przez PiS Krajowa Rada Sądownictwa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.