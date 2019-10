PiS dzieli skórę na niedźwiedziu? Mają swojego kandydata na marszałka Senatu. Stanisław Karczewski został zapytany przed spotkaniem polityków Zjednoczonej Prawicy, które odbyło się w środę na Nowogrodzkiej o to, czy pozostanie na stanowisku marszałka Senatu. Polityk odpowiedział wymownie. Karczewskego dziennikarze złapali zmierzającego w kierunku siedziby PiS. Zapytali go o szanse pozostania na stanowisku. Polityk odpowiedział, że wszystko na to wskazuje. – My podtrzymujemy stanowisko swoje, że marszałkiem Senatu powinna zostać osoba, która pochodzi z największego klubu parlamentarnego, a największym klubem parlamentarnym jest Prawo i Sprawiedliwość – dodał cytowany przez TVN24 rzecznik rządu Piotr Mueller. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

