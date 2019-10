PiS miesza w genetyce: ekspertka odchodzi, przychodzi ekspert Episkopatu. Ministerstwo Zdrowia wymienia konsultanta krajowego w dziedzinie genetyki klinicznej. Ze stanowiska odchodzi prof. Maria Sąsiadek, na jej miejsce przychodzi zagorzały przeciwnik in vitro i badań prenatalnych, ekspert Episkopatu ds. bioetycznych, prof. Andrzej Kochański. “W ogóle nie powinien pełnić tej funkcji” – mówią genetycy OKO.press. Konsultanci krajowi to (przynajmniej w założeniu) ścisła elita polskiej medycyny. Sposób ich powoływania, a także zadania, reguluje specjalna ustawa. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Zdrowia konsultanci krajowi: inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;

prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;

doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;

opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;

opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

