PiS traci Senat. Zdecydował jeden głos. PKW podała oficjalne, końcowe wyniki wyborów 2019 do Senatu. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 48 mandatów. Po swojej stronie ma również niezależną Lidię Staroń. Opozycja łącznie zdobyła 51 miejsc. Prawie pół miliona głosów było nieważnych, więcej niż w wyborach do Sejmu. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne, końcowe wyniki wyborów 2019 ze 100 proc. okręgów wyborczych. W Senacie większość zdobyła opozycja. Łącznie uzyskała 51 mandatów. Złożyło się na to 43 miejsca z KO, 2 z Lewicy, 3 z PSL i 3 kandydatów niezależnych – byłego szefa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, prezydenta Nowej Soli Wadima Tyszkiewicza i byłego sekretarza generalnego PO Stanisława Gawłowskiego. PiS wprowadzi 49 senatorów, razem z niezależną Lidią Staroń. Mimo zwycięstwa Prawo i Sprawiedliwość straci władzę w Senacie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

