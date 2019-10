PKW podała oficjalne wyniki wyborów do Sejmu i Senatu Państwowa Komisja Wyborcza podała wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Frekwencja wyniosła 61,74 proc. W Sejmie znalazło się pięć ugrupowań. Prawo i Sprawiedliwość uzyskało samodzielną większość. Liczba głosów nieważnych wyniosła 207 747, co stanowi 1,11 proc. wszystkich głosów. W Senacie, zgodnie z wcześniejszymi informacjami, PiS nie będzie miało większości. Podział mandatów przedstawia się następująco: 235 PiS, 134 KO, 49 Lewica, 30 PSL, 11 Konfederacja i jeden dla Mniejszości Niemieckiej. Podział mandatów w Senacie przedstawia się następująco: 48 PiS, 43 KO, 3 PSL, 2 Lewica i 4 dla senatorów niezależnych. Jak wcześniej informowaliśmy, oznacza to, że większość w izbie zdobyli politycy opozycji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

