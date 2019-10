PKW podała wyniki z blisko 91 proc. komisji Przewodniczący PKW Wiesław Kozielewicz wyniki z prawie 91 proc. komisji wyborczych podał po godz. 10. Przedstawiają się one następująco: PiS – 44,57 proc. PO – 26,65 proc., Lewica – 12,27 proc. PSL – 8,63 proc. Konfederacja – 6,76 proc. Protokoły z dużych miast spłynęły już do PKW i zostały wprowadzone do systemu. Obecnie trwa weryfikacja – podała PKW.ObywatelskaObywatele biorący udział w wyborach do Sejmu na statkach 44,51 proc. głosów oddali na KO; 21,97 proc. na PiS; 13,29 proc. na Konfederację – wynika z danych Państwowej Komisji Wyborczej dla wszystkich pięciu obwodów. Do Senatu największe poparcie zyskał Kazimierz Michał Ujazdowski (KO). Pięć komisji obwodowych na statkach, z których głosy oddawano na warszawski okręg nr 19 do Sejmu i okręg nr 44 do Senatu, utworzono na statkach: Baltic Beta, Lotos Petrobaltic, Petrobaltic, Baltica i Fryderyk Chopin. Łącznie oddano 173 głosy w wyborach do Sejmu i 170 w wyborach do Senatu. Największe poparcie na statkach zyskała Koalicja Obywatelska. Zagłosowało na nią 77 osób, co stanowi 44,51 proc. wszystkich oddanych głosów. PiS poparło 38 osób, czyli 21,97 proc. Trzeci wynik ma Konfederacja z 23 głosami i wynikiem 13,29 proc. Lewicę (KW SLD) poparło 12,14 proc. (21 osób), a PSL 8,09 proc. (14 osób). WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

