Platforma drży o większość w Senacie. Boi się zdrady. Platforma rozpoczyna rozmowy w sprawie powyborczych scenariuszy w Senacie, gdzie opozycja zdobyła większość. Politycy opozycji zastanawiają się, kto powinien zostać marszałkiem izby wyższej parlamentu. Czuć też obawę o powtórkę z sytuacji po ostatnich wyborach samorządowych, kiedy radny KO przeszedł na stronę PiS, co wywróciło koalicję partii opozycyjnych na Śląsku. Wystarczyłoby, gdyby Prawo i Sprawiedliwość przekonało dwóch senatorów opozycji do przejścia na swoją stronę, a role by się odwróciły. Gra toczy się o bardzo wysoką stawkę. PiS jest w stanie dać dużo – słyszymy w PO. Platforma zapowiada konsultacje ws. Senatu z PSL i SLD – Czy będę marszałkiem? Okaże się – powiedział mi Bogdan Borusewicz przed wejściem do biura krajowego PO przy Wiejskiej w Warszawie. Kilkanaście minut później, stojąc na konferencji prasowej obok Grzegorza Schetyny, zaapelował do Prawa i Sprawiedliwości: – Mam apel do PiS-u, aby zrezygnował z posiedzenia Senatu, które przed nami. Zmieniła się sytuacja. PiS stracił większość, a także moralną i polityczną legitymację do stanowienia o tym, co dzieje się w Senacie.

