Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia chce osądzenia zbrodni komunizmu Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia w ramach projektu “Justice 2.0” pracuje nad mechanizmem osądzenia sprawców zbrodni komunistycznych. Były prezes IPN Łukasz Kamiński, który kieruje jej pracami, przekonuje, że tego rodzaju sąd może być symboliczny. Byłoby to “symboliczne wymierzenie sprawiedliwości – bez mocy prawnej, ale zrobione na wzór prawdziwego procesu”. Platforma Europejskiej Pamięci i Sumienia zrzesza instytucje pamięci z całej Europy (w Polsce to m.in. Instytut Pamięci Narodowej). PEPiS działa w kilkunastu krajach europejskich. Od dawna postuluje wypracowanie międzynarodowego mechanizmu rozliczenia sprawców zbrodni komunistycznych. – Idea wytoczenia procesu dotyczącego zbrodni komunistycznych – na wzór procesów norymberskich, dzięki którym przynajmniej w części osądzono zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej – pojawiła się już w pierwszych latach po 1989 r. Niestety, niewiele jest działań, które są realną próbą rozwiązania tego problemu i od 30 lat trwają różnego rodzaju dyskusje, które w większości przypadków ograniczają do wygłaszania różnego rodzaju apeli w tej sprawie – mówi Kamiński, historyk, w latach 2011-2016 prezes IPN, który obecnie kieruje pracami Platformy Europejskiej Pamięci i Sumienia – zrzeszającej instytucje pamięci. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

