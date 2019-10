Płeć a przywództwo – nadal bariery W nowej ankiecie badającej poglądy młodych Kanadyjczyków na temat przywództwa, tylko 10 procent wyobraża sobie kobietę, gdy myślą o osobie na stanowisku CEO. Ankieta internetowa, zlecona przez grupę praw dzieci Plan International Canada i przeprowadzona przez Nanos, przeprowadziła ankietę wśród ponad 2200 Kanadyjczyków w wieku od 14 do 24 lat między 15 a 24 września. Okazało się, że pewność siebie niezależnie płci jest najwyższą cechą lidera, ale tylko 55 procent dziewcząt i młodych kobiet określa się jako pewną siebie, a 81 procent twierdzi, że przynajmniej od czasu do czasu wątpi, że ma to, czego potrzeba, aby być dobrym przywódcą. 53 procent chłopców i młodych mężczyzn, którzy wzięli udział w badaniu, opisało dziewczęta i kobiety jako „emocjonalne”, ale tylko 10 procent zastosowało ten przymiotnik do dobrego przywódcy. Jeszcze więcej z nich – 57 procent – wybrało „silny” jako główny deskryptor dobrego przywódcy, ale mniej niż jedna trzecia określiła dziewczęta i kobiety jako silne. Tymczasem prawie 60 procent dziewcząt i młodych kobiet, które wzięły udział w badaniu stwierdziło, że czasami odczuwają presję, by zmienić sposób, w jaki działają, aby osiągnąć swoje cele przywódcze. Organizacja prowadząca badanie twierdzi, że pokazuje, że stereotypy związane z płcią nadal stanowią bariery dla dziewcząt w osiągnięciu ról przywódczych. „Rozbieżność między ambicjami a postrzeganiem przez dziewczęta i młode kobiety w Kanadzie ich zdolności do przewodzenia jest skomplikowana – ale zaczyna mieć sens, gdy skupiamy się na barierach systemowych i roli, jaką odgrywa socjalizacja płci w kształtowaniu postaw i postrzegania od najmłodszych lat,” powiedział w oświadczeniu Saadya Hamdani, dyrektor ds. Równości płci w Plan International Canada. „Problemem nie jest potencjał ani możliwości dziewcząt – to rzeczywistość środowisk społecznych i instytucjonalnych, z którymi się borykają”. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Joanna Wójcik Socjolog, dziennikarz-amator. Zainteresowania: muzyka, literatura, film, podróże. Search

