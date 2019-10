Po co komu edukacja seksualna? w “7 metrów pod ziemią” Tym razem gościem „7 metrów pod ziemią” jest Marta Niedźwiecka – sex coach. Marta opowiada o tym, z jakimi problemami przychodzą do niej Polacy i jak wygląda terapia w gabinecie sex coacha. Zainteresował Cię ten temat? Zajrzyj na kanał Marty Niedźwieckiej na YouTube 👉 http://bit.ly/32i5pHR Chcesz więcej podobnych rozmów? Sprawdź książkę „Seksuolożki. Sekrety gabinetów” Marty Szarejko 👉 http://bit.ly/2BepNgV Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji



































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.