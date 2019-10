“Polacy są zabawni”. Amerykański doradca prezydentów pozbawia złudzeń co do Trumpa. Amerykański analityk Robert Kagan ostrzega, że w razie ponownego wyboru Donalda Trumpa na urząd prezydenta Stany Zjednoczone mogą wycofać się z NATO. W tym kontekście ocenia, że zabawna jest nadzieja Polaków na to, iż w przypadku rozpadu Sojuszu Północnoatlantyckiego będą mogli liczyć na amerykańską głowę państwa. – Czy ktokolwiek jeszcze wierzy, niezależnie od tego, czy Stany Zjednoczone wyjdą z NATO, czy też nie, że nasze przywiązanie do Sojuszu jest tak silne jak cztery lata temu? Uważam, że Polacy są naprawdę zabawni, ponieważ najwyraźniej myślą, że NATO może ulec rozwiązaniu, a USA będą nadal troszczyły się o ich bezpieczeństwo. Uważają, że mogą liczyć na Trumpa – powiedział Kagan w wywiadzie dla prestiżowego niemieckiego tygodnika “Der Spiegel”. Robert Kagan wrzucił także kamyczek do ogródka Europejczyków w zakresie polityki obronnej. Zdaniem neokonserwatywnego doradcy mieszkańcy Starego Kontynentu powinni “wreszcie stać się dorosłymi”. Jak się wyraził, trzeba być niepoprawnym optymistą, by wierzyć w to, że bez USA Europa będzie stabilna i pokojowa. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

