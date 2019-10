Policjanci czują się oszukani przez PiS Policjanci dowiedzieli się, że w tym roku nie będzie wypłaty za nadgodziny, bo w resorcie nie ma na to pieniędzy. Funkcjonariusze przyznają, że czują się oszukani przez rząd i rozważają powtórkę ze strajku. Protest miałby się zacząć już 11 listopada. Protest policjantów w 2018 roku przybierał różne formy. Najpierw był to strajk włoski. Funkcjonariusze nie zeszli co prawda ze służby, ale zamiast wypisywać mandaty, ograniczali się do pouczania kierowców popełniających wykroczenie. Co sprawiło, że do budżetu państwa wpłynęło zauważalnie mniej pieniędzy. Później zapanowała w Polsce “psia grypa”, policjanci masowo przynosili zwolnienia lekarskie. W wielu komisariatach jedynie komendant pełnił swoją służbę. Doszło nawet do tego, że komendant główny policji Jarosław Szymczyk obiecał 1 tys. zł premii funkcjonariuszom, którzy pojawią się w pracy 11 listopada. Wygląda na to, że sytuacja może się powtórzyć. Jak donosi radio RMF FM, funkcjonariusze są oburzeni informacją, jaką do nich wysłano z Komendy Głównej Policji. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

