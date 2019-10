Polonusi, mieszkający na stałe w Kanadzie, na liście Konferederacji do Sejmu W wyborach parlamentarnych w Polsce nie tylko głosowali mieszkający na stałe w Kanadzie polonusi, ale także STARTOWALI jako kandydaci na posłów. Na liście Konfederacji do Sejmu znalazły się dwa nazwiska: Andrzej Paweł KUMÓR czyli polonijny wydawca “Gońca” Andrzej Kumor, numer 13 i Wiesław Marian MAGIERA związany z Gazetą “Głos” (dawniej “Głos Polski”), numer 5. Ten pierwszy otrzymał w obwodowej komisji 106 w Toronto 68 głosów, a drugi – 38. W tej komisji na Kofederację głosowały 222 osoby. W komisji obwodowej 107 w Toronto Andrzej Paweł Kumór (vel Andrzej Kumor) zdobył 66 glosów, a Magiera – 36. W tej komisji na Konfederację zagłosowało 213 osób. W pozostałych komisjach w Kanadzie uzyskali: Andrzej Paweł Kumór – 5 głosów Wiesław Marian Magiera – 21 głosów. Źródło Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

