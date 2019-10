Polscy piłkarze po pokonaniu Macedonii Płn. awansowali do finałów ME

Reprezentacja Polski po raz czwarty w historii wystąpi na mistrzostwach Europy. W niedzielny wieczór podopieczni Jerzego Brzęczka pokonali Macedonię Północną 2:0 na Stadionie Narodowym w Warszawie. 19 punktów zdobytych w 8 meczach wystarczyło, by już teraz, na dwie kolejki przed końcem eliminacji, Biało-Czerwoni cieszyli się z awansu.

W czwartek Polacy zwyciężyli na wyjeździe z Łotwą dzięki trzem golom Roberta Lewandowskiego. Styl – poza pierwszymi dwudziestoma minutami – nie powalił na kolana. Brakowało zrozumienia, zespołowej gry oraz skuteczności – tylko Kamil Grosicki mógł strzelić przynajmniej dwa gole.

Tymczasem Macedonia Północna dość niespodziewanie pokonała Słowenię (2:1) po dwóch trafieniach 20-letniego Elifa Elmasa i zachowała realne szanse na awans, dlatego w niedzielę nikt nie spodziewał się spacerku na Stadionie Narodowym. Zwycięstwo gwarantowało Polakom grę na Euro 2020. Brzęczek zdecydował się na zmiany w defensywie – na prawej stronie zagrał Bartosz Bereszyński, natomiast na lewej Arkadiusz Reca. Ponadto w pomocy zamiast Mateusza Klicha wystąpił Jacek Góralski.

Polacy przystąpili do spotkania wyraźnie zmotywowani, a ich gra mogła się podobać. Przede wszystkim starali się grać ofensywnie, boczni defensorzy zgodnie z planem wspierali skrzydłowych, a wielką robotę w środku pola wykonywał niezwykle aktywny Grzegorz Krychowiak. Pomocnik Lokomotiwu był dosłownie wszędzie – biegał po całej szerokości boiska, wspierał defensywnych pomocników oraz niczym w klubie zapędzał się pod pole karne rywali.

To właśnie on oddał pierwszy groźny strzał z dystansu, po którym bramkarz rywali doznał urazu głowy – skutecznie interweniował, ale uderzył w słupek i niezbędna była chwila przerwy, by założyć opatrunek. W 15. minucie niezłą okazję do strzelenia gola miał Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski uderzył z woleja po dośrodkowaniu Bereszyńskiego, ale piłka nie wylądowała w siatce.

Natomiast chwilę później, po bardzo dobrym podaniu Krychowiaka na wolne pole, przed szansą stanął Sebastian Szymański. Uderzenie piłkarza Dynama Moskwa zostało zablokowane, jednak piłka spadła jeszcze pod nogi Piotra Zielińskiego, który huknął ile sił – niestety trafił w poprzeczkę.

W ostatnich dziesięciu minutach Polacy zaczęli się męczyć, brakowało nieco odwagi i szybszego rozegrania. Bardzo dobrą pracę w defensywie wykonywali Bednarek i Góralski. To właśnie drugi z wymienionych przejął piłkę w środku pola i zainicjował akcję, w którą świetnie włączył się Bereszyński – w efekcie przed szansą na oddanie strzału stanął Kamil Grosicki, ale miał za mało czasu i miejsca, by skutecznie przymierzyć.

Po zmianie stron Polacy grali bardziej nerwowo, brakowało przyspieszenia i większej wymienności pozycji. Ponadto to rywale oddali pierwszy strzał – Elmas uderzył z wolnego wprost w ręce Szczęsnego. Biało-Czerwoni również mieli okazję po wolnym – Lewandowski strzelił w mur, ale piłka trafiła do Szymańskiego, który niestety trafił w słupek. Ponadto po akcji “Lewego” z Grosickim szansę miał jeszcze Krychowiak, ale uderzył nieczysto i piłka zatrzymała się na obrońcach.

“Grosik” próbował brać na siebie większą odpowiedzialność, ale kiedy już zdołał przedryblować dwóch rywali, to zamiast podawać do lepiej ustawionego kolegi, decydował się na strzał. Miał również dwa nieudane dośrodkowania, choć było sporo miejsca i czasu, by wykazać się precyzją. Widząc to, Brzęczek zdecydował się na zmianę i za piłkarza Hull City wprowadził Przemysława Frankowskiego.

Zawodnik Chicago Fire wykazał się szybciej, niż można było się spodziewać. W 74. minucie Krychowiak popisał się znakomitym przerzutem wprost “na nos” Lewandowskiego, ten ograł obrońcę, a nadbiegający Frankowski bez zastanowienia uderzył między nogami bramkarza. Stadion Narodowy eksplodował radością.

Mało tego, w 80. minucie było już 2:0, a autorem trafienia był kolejny rezerwowy – Arkadiusz Milik. Piłkarz Napoli pojawił się na murawie w miejsce zmęczonego Szymańskiego. Tym razem wszystko zaczęło się od autu – Bereszyński wyrzucił piłkę w kierunku “Lewego”, a kapitan kadry zgrał do nadbiegającego snajpera, który oddał potężny strzał sprzed pola karnego. Bramkarz mógł tylko odprowadzić piłkę wzrokiem.

Do końca spotkania wynik nie uległ zmianie. Oznacza to, że Polacy po raz czwarty awansowali na mistrzostwa Europy. Do rozegrania pozostały im jeszcze dwa mecze – w listopadzie zmierzą się na wyjeździe z Izraelem, a zmagania w grupie G zakończą w Warszawie ze Słowenią.

Polska – Macedonia Północna 2:0 (0:0)

Bramki: Frankowski (74.), Milik (80.)

Polska: Szczęsny – Bereszyński, Glik, Bednarek, Reca – Szymański (Milik – 68.), Góralski, Zieliński (Piątek – 80.), Krychowiak, Grosicki (Frankowski – 73.) – Lewandowski

Macedonia: Dimitriewski – Ristowski (Radeski – 82.), Musliu, Ristewski – Bejlulai, Nikołow (Stoiłow – 88.), Spirowski, Alioski – Pandew, Elmas, Nestorowski (Trajkowski – 73.)

Niepokonana u siebie od pięciu spotkań Słowenia podejmowała Austriaków. Po niespodziewanej porażce w Skopje z Macedonią Północną 1:2 gospodarze zamierzali ograć rywali. Z kolei goście nie przegrali od marca i nieudanego dwumeczu z Polską i Izraelem na początku eliminacji do Euro 2020.

Od początku spotkania do ataku ruszyli gospodarze, ale ospały Josip Ilicić nie potrafił rozruszać drużyny. Jan Oblak udowodnił, że jest jednym z najlepszych specjalistów w swoim fachu, gdy w 13. minucie obronił na refleks strzał Michaela Gregoritscha z bliskiej odległości. Napastnik Augsburga wystąpił od pierwszej minuty w miejsce kontuzjowanego Marko Arnautovicia.

To, co nie udało się Gregoritschowi, zrobił w 21. minucie Stefan Posch, który strzałem głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Valentino Lazaro pokonał słoweńskiego bramkarza. Gospodarze odpowiedzieli uderzeniem Jasmina Kurtica, ale Cican Stanković nie miał problemu z obroną. Zdobyta bramka ustawiła mecz, gdyż podopieczni Franco Fody wycofali się i czekali na okazje do kontrataku.

Mimo że to Słoweńcy mieli doprowadzić do remisu, to po zmianie stron Austriacy nadal dyktowali warunki. Trener Matjaż Kek musiał próbować zmian, bo goście poczynali sobie nad wyraz dobrze. Znanego z występów w Jagiellonii Romana Bezjaka zmienił Miha Zajc. Swoich sił próbował Ilicić, ale dobrze między słupkami austriackiej bramki spisywał się Stanković. Rezerwowy Popović zamiast wzmocnić drużynę osłabił ją, faulując Sabitzera, za co otrzymał czerwoną kartkę.

Tym samym oba zespoły powtórzyły wynik czerwcowego meczu, ale Austriacy wciąż nie tracą bramek w rywalizacji ze Słoweńcami i zajmują 2. miejsce w tabeli grupy G premiowane awansem na mistrzostwa Europy. W

Słowenia – Austria 0:1 (0:1) Bramka: Posch (21.)

Tabela grupy G eliminacji Euro 2020

1. Polska 8 19 13-2

2. Austria 8 16 17-7

3. Macedonia Północna 8 11 10-11

4. Słowenia 8 11 13-8

5. Izrael 7 8 12-14

6. Łotwa 7 0 1-24