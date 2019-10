Polscy politycy mogą się uczyć od liderów partii w Kanadzie – debaty Podczas debat telewizyjnych w obecnej kampanii zabrakło liderów najważniejszych partii politycznych. Nie było ani Jarosława Kaczyńskiego, ani Grzegorza Schetyny, nie było też kandydatów na premierów. Aż się prosiło, by pojawili się wszyscy. Zobaczcie, jak taka debata mogłaby wyglądać. Niemal dokładnie w tym samym czasie, identyczna – ale jakże odmienna – odbyła się w zupełnie innej części globu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

