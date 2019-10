Polska jest celem ataku wrogich sił Zdaniem abp Józefa Michalika małżeństwa jednopłciowe i legalna aborcja to efekt działalności szatana. Według hierarchy, obecnie Polska stała się celem ataku diabła i jedynie zwrócenie się ku Archaniołowi Michałowi może wybawić nasz kraj przed przytaczanym przez Michalika “złem”. – Jest atak na Polskę. Szatan nie może strawić kultu do Matki Bożej, do świętego Michała Archanioła – przestrzegał abp Józef Michalik w czasie sobotniej mszy świętej w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

