Polska wśród państw, które mogą ucierpieć najbardziej z powodu brexitu Polska znajdzie się w gronie państw Unii Europejskiej najbardziej dotkniętych potencjalnym brexitem, bez względu na to, czy byłby tak zwany twardy brexit, czy brexit z umową – ostrzega Polski Instytut Ekonomiczny. W raporcie napisano, powołując się na szacunki naukowców z londyńskiego National Institute of Economic and Social Research, że w przypadku brexitu z umową import Wielkiej Brytanii obniży się o 11 proc. W przypadku twardego brexitu, spadek będzie większy – wyniesie 19 proc. “Polska znajdzie się w gronie państw UE najsilniej dotkniętych brexitem (niezależnie od wariantu)” – napisano w najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego Polskiego Instytutu Ekonomicznego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

