Polska “zaniepokojona” turecką operacją w Syrii W czwartek Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w sprawie tureckiej ofensywy w północno-wschodniej Syrii. Resort podkreślił, że Warszawa jest zaniepokojona działaniami Ankary i wyraził nadzieję na jak najszybsze zakończenie trwającej operacji zbrojnej. Siły zbrojne Turcji rozpoczęły w środę atak na północno-wschodnią Syrię, po wycofaniu wojsk amerykańskich z tego obszaru, co utorowało drogę do tureckiego uderzenia na syryjskie siły kurdyjskie o nazwie Ludowe Jednostki Samoobrony (YPG), wspierane od lat przez USA. Turcja zamierza utworzyć wzdłuż swojej granicy z Syrią “strefę bezpieczeństwa”, wolną od kurdyjskiej milicji. Ofensywa została powszechnie potępiona na świecie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

