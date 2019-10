Porażki czołowych drużyn w piłkarskiej ekstraklasie Niespodziankami sypnęła 11 kolejka piłkarskiej ekstraklasy, Górnik Zabrze wywiózł ze stadionu Cracovii punkt. Nie jest to najgorsze rozstrzygnięcie, chociaż wydaje się, że Cracovia była w niedzielę do pokonania. W minionej kolejce żaden z zespołów ze ścisłej czołówki nie odniósł zwycięstwa. Największy zawód spotkał kilka tysięcy kibiców. którzy przybyli na sobotnie spotkanie Pogoni z Rakowem Częstochowa. Początek był piorunujący, ale później było już tylko gorzej. Nie ma co się dziwić kibicom, że część z nich głośno się irytowała, a po godzinie gry wyraźnie było słychać gwizdy. Porażka liderującej Pogoni z niżej notowanym Rakowem to jednak duża niespodzianka. Również Lechia Gdańsk straciła wszystkie punkty przegrywając u siebie z Zagłębiem Lubin. Śląsk podzielił się punktami z Jagiellonią. Skorzystały na tym zespoły Lecha oraz rozpędzonej Wisły Sobol Płock. Przełamał się w końcu, kosztem Korony, ŁKS. Było to bardzo ważne zwycięstwo beniaminka, które pozwoliło zmniejszyć dystans w tabeli (na jeden punkt) właśnie do kielczan. W dole tabeli zadomowiła się również Arka, przywożąc z wyjazdowego meczu (podobnie jak Wisła Kraków) jedynie worek bramek. Z uwagi na mecze eliminacyjne reprezentacji 11 kolejka zakończyła się już w niedzielę. W meczu kończącym kolejkę Piast pokonał warszawską Legię, tym samym wicemistrzowie Polski znaleźli się pod kreska w ligowej tabeli. W 11 kolejce padło 26 bramek, Wyniki 11. kolejki PKO Ekstraklasy: Wisła Płock – Arka Gdynia 4:1 (2:0) Śląsk Wrocław – Jagiellonia Białystok 1:1 (0:0) Pogoń Szczecin – Raków Częstochowa 1:2 (1:2) Lech Poznań – Wisła Kraków 4:0 (1:0) Lechia Gdańska – Zagłębie Lubin 1:2 (0:1) ŁKS Łódź – Korona Kielce 4:1 (3:1) Cracovia Kraków – Górnik Zabrze 1:1 (1:1) Piast Gliwice – Legia Warszawa 2:0 (0:0) Tabela PKO Ekstraklasy po 11 kolejce spotkań: Lp. Drużyna M. Pkt. Bramki 1 Pogoń Szczecin 11 21 14-9 2 Cracovia 11 20 17-11 3 Lechia Gdańsk 11 19 14-10 4 Wisła Płock 11 19 15-18 5 Lech Poznań 11 18 21-13 6 Śląsk Wrocław 11 18 15-11 7 Piast Gliwice 11 18 12-8 8 Jagiellonia Białystok 11 17 18-12 9 Legia Warszawa 11 17 13-12 10 Zagłębie Lubin 11 15 21-18 11 Górnik Zabrze 11 13 10-11 12 Raków Częstochowa 11 12 13-17 13 Wisła Kraków 11 11 13-15 14 Arka Gdynia 11 9 8-18 15 Korona Kielce 11 8 6-17 16 ŁKS Łódź 11 7 12-22 Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Contributor Materiał nadesłany do redakcji. Search

