Poruszające uroczystości w Holandii. “Dziękujemy wam Polacy!” – Nigdy nie zapomnimy, że swoją wolność zawdzięczamy żołnierzom pod dowództwem gen. Stanisława Maczka – mówił burmistrz Bredy Paul Depla. W Holandii uczczono pamięć o Polakach, którzy 75 lat temu odbili miasto z rąk Niemców. W 1944 r. 1. Polska Dywizja Pancerna pod dowództwem gen. Maczka wyzwoliła Bredę i inne holenderskie miasta. Od soboty trwały uroczystości upamiętniające tamte wydarzenia. Wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin (PiS) podkreślił, że po 75 latach coraz mniej ludzi pamięta heroiczne zwycięstwo Polaków i dlatego tym bardziej cieszą go zorganizowane w Holandii obchody. Przypomniał, że gdy w 1944 roku wojska gen. Maczka wkroczyły do miasta, w oknach witały ich napisy w języku polskim: “Dziękujemy wam Polacy!”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

