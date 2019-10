Posiadanie psa chroni serce i wydłuża życie Towarzystwo psa w domu ma związek z dłuższym życiem i lepszym zdrowiem, zwłaszcza w przypadku osób po zawale lub udarze, które mieszkają same – wynika z badań opublikowanych przez pismo “Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes”, wydawane przez Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne. Dotychczasowe badania wskazywały, że posiadanie psa zmniejsza poczucie izolacji społecznej, poprawia aktywność fizyczną, a nawet przyczynia się do obniżenia ciśnienia tętniczego i poziomu cholesterolu. Naukowcy z Uniwersytetu w Uppsali badali (DOI: 10.1161/CIRCOUTCOMES.118.005342) wpływ posiadania psa na zdrowie osób w wieku 40-85 lat, które w latach 2001-2012 przeszły zawał lub udar mózgu. Dane pochodziły ze szwedzkiego rejestru pacjentów. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

