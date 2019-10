Premier Etiopii Abiy Ahmed Ali z Pokojową Nagrodą Nobla Pokojowa Nagroda Nobla trafiła w ręce premiera Etiopii. Abiy Ahmed Ali otrzymał nagrodę Nobla za zasługi na rzecz procesu pokojowego między swoim krajem i sąsiednią Erytreą. Przypomnijmy, że główną faworytką bukmacherów była Greta Thunberg, młoda aktywistka ze Szwecji. “Nagroda ma również na celu uznanie wszystkich zainteresowanych stron działających na rzecz pokoju i pojednania w Etiopii oraz w regionach Afryki Wschodniej i Północno-Wschodniej” – czytamy w uzasadnieniu Norweskiego Komitetu Noblowskiego. “Kiedy w kwietniu 2018 r. Abiy Ahmed został premierem, wyraźnie stwierdził, że pragnie wznowić rozmowy pokojowe z Erytreą. W ścisłej współpracy z Isaiasem Afwerki, prezydentem Erytrei, Ahmed szybko wypracował zasady porozumienia pokojowego, aby położyć kres długotrwałemu impasowi między tymi dwoma krajami” – czytamy dalej. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

