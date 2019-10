Prezydent Duda rozpoczyna kampanię rasistowskim dowcipem o ludojadach “Wszyscy rektorzy zostali zjedzeni [przez afrykańskie plemię], poza rektorem AGH” – dowcipkował Andrzej Duda na obchodach 100-lecia AGH. Media „narodowe” przemilczają ten rasistowski żart. Choć dopiero co pastwiły się nad Aleksandrą Dulkiewicz za słowa o „egzotycznych gościach”. Prezydent Gdańska jednak natychmiast przeprosiła. A prezydent Polski? Ubawiony własnym żartem Andrzej Duda uświetnił dwudniowe obchody 100-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. List wystosował premier Mateusz Morawiecki, przemawiał minister nauki Jarosław Gowin i prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. W uroczystościach udział wzięli profesorowie i wybitni absolwenci, przyjechali liczni goście z zagranicy – ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii, Wietnamu, a także z Republiki Południowej Afryki. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

