Protest pod oknami arcybiskupa Marka Jędraszewskiego “Odzyskajmy nasz Kościół” – pod takim hasłem na ul. Franciszkańskiej 3 zgromadziło się kilkudziesięciu katolików. Protestujący pod oknem papieskim sprzeciwiali się “mowie nienawiści sączącej się z kościelnych ambon”. To już kolejny protest pod oknami rezydencji arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. W lecie ludzie wyszli spontanicznie na ulicę po kazaniu wygłoszonym przez krakowskiego metropolitę w Bazylice Mariackiej. Podczas homilii w intencji ofiar Powstania Warszawskiego abp Jędraszewski mówił o “tęczowej zarazie”. – Czerwona zaraza już po naszej ziemi nie chodzi. Co wcale nie znaczy że nie ma nowej, która chce opanować nasze dusze, serca i umysły – mówił w trakcie nabożeństwa Jędraszewski. Po czym dodał: nie czerwona, a tęczowa. Wtedy w geście sprzeciwu protestujący pod oknem papieskim nakryli się z tęczową flagą, a na kartkach napisali “tęczowa zaraza to ja”. Tym razem organizatorzy poprosili, aby przynieść jedynie kartki z napisami “Odzyskajmy nasz Kościół”. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

