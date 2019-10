Protesty w miastach Katalonii W największych katalońskich miastach policja starła się w nocy ze środy na czwartek ze zwolennikami niepodległości regionu. Separatyści rzucali w funkcjonariuszy m.in. petardami i butelkami z benzyną oraz rozpalali na środku ulic ogniska. Protesty rozpoczęły się, gdy Sąd Najwyższy Hiszpanii skazał dziewięciu separatystycznych liderów katalońskich na kary od 9 do 13 lat pozbawienia wolności za podburzanie w związku z organizacją referendum niepodległościowego z 2017 r. Najtrudniejsza sytuacja panuje w Barcelonie, gdzie w nocnych zamieszkach wzięło udział ponad 22 tys. separatystów. Z danych miejscowego ratusza wynika, że protestujący rozpalili przed północą blisko 50 ognisk w różnych miejscach katalońskiej stolicy, blokując ruch uliczny. Do dużych konfrontacji z policjądoszło także w Geronie, Sabadell oraz Leridzie. Z relacji policjantów wynika, że głównymi inicjatorami zamieszek są małe grupki zamaskowanych radykalnych aktywistów. W tłumie dominuje młodzież akademicka. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

