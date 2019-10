Protesty wyborcze PiS i KO. Jest znana treść wniosków. Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 pod znakiem zapytania? Prawo i Sprawiedliwość oraz Koalicja Obywatelska sporządziły protesty wyborcze, które trafiły do Sądu Najwyższego. Znana jest treść wniosków. Do Sądu Najwyższego wpłynęły dotąd 73 protesty wyborcze. Wśród nich są wnioski Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Pismo z PiS wystosował pełnomocnik wyborczy Krzysztof Sobolewski. Dokument, do którego dotarł Polsat News, dotyczy protestu wyborczego w okręgu nr 100. To tam mandat senatora uzyskał Stanisław Gawłowski startujący z własnego komitetu. Zdobył 44956 głosów, zaledwie o 320 więcej niż kandydat PiS Krzysztof Nieckarz. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.