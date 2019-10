Protesty wyborcze PiS – komedia omyłek Tego, że skierowane do Sądu Najwyższego przez Komitet Wyborczy PiS protesty nie zawierają właściwie uzasadnienia, nie trzeba dowodzić – robią to zarówno Centralna PKW, jak i Okręgowe Komisje Wyborcze. Warto jednak zwrócić uwagę także na ich niedbałość, sprawiającą wrażenie przeklejania jednego tekstu bez zastanowienia nad jego treścią. We wtorek wykazaliśmy jeden, dość kompromitujący dowód niechlujnego przygotowania sześciu protestów, złożonych przez KW PiS: głównym zarzutem, stawianym wyborom do Senatu było wg nich naruszenie przepisu dotyczącego wyborów do… Sejmu. We wszystkich sześciu protestach zgłoszono “naruszenie przepisu art. 227 Kodeksu (wyborczego), polegające na niewłaściwym zakwalifikowaniu głosów jako nieważnych, podczas gdy głosy te powinny zostać uznane za ważne”. Oczywisty błąd polegał na tym, że sposób głosowania na kandydatów do Senatu opisany jest w art. 268 i 269 Kodeksu wyborczego. Wybory do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, samorządów i wybory prezydenckie opisane są w Kodeksie w osobnych działach, a pełnomocnik PiS tego nie zauważył, i we wszystkich sześciu protestach przywoływał “sejmowy” artykuł 227, zamiast “senackiego”. Tę pomyłkę KW PiS sprostował w piśmie do SN, po tym, jak wytknęliśmy ten błąd publicznie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Zbigniew Bełz Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji





























Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.