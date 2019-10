Przeprosiny i 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla byłego ministranta Sąd Apelacyjny w Gdańsku orzekł, że były ksiądz Andrzej S., parafia w Kartuzach oraz diecezja pelplińska muszą opublikować pisemne przeprosiny oraz wypłacić solidarnie byłemu ministrantowi 400 tysięcy złotych zadośćuczynienia. Wyrok w procesie cywilnym, związanym ze sprawą molestowania seksualnego, jest prawomocny. W lipcu 2017 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał byłemu księdzu Andrzejowi S. przeprosić pisemnie byłego ministranta Marka Mielewczyka (zgodził się na podanie nazwiska) za “naruszenie jego dóbr osobistych w postaci godności oraz nietykalności cielesnej”. Mielewczyk domagał się też zapłaty 10 tys. zł zadośćuczynienia, ale sąd tego żądania nie uwzględnił. Mielewczyk, oprócz byłego kapłana (Andrzej S. został wydalony ze stanu kapłańskiego w 2016 r.) pozwał też do sądu parafię św. Kazimierza w Kartuzach i diecezję pelplińską. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.