Quebec: Tam na siłę zrobiono “bastion katolików”, dziś do kościoła chodzi… 5 proc. ludzi Na początku lat 60. ubiegłego wieku ponad 80 proc. katolików chodziło tam do kościoła. Dziś niecałe… 5 proc. Tak konserwatywny i katolicki Quebec zmienił się na przestrzeni lat w liberalną prowincję Kanady. Dlaczego? Może ci, którzy w Polsce forsują ustawę o zakazie edukacji seksualnej i inne prokościelne inicjatywy, powinni o tym pomyśleć. Bo efekt, jak w Kanadzie, dla Kościoła i sprzyjającym im polityków może być zupełnie odwrotny. Kanadyjska prowincja Quebec to świetny przykład, jak może skończyć się wpychanie katolickiej ideologii na siłę. Na przykład do szkół – co właśnie mamy w Polsce. I nieważne, że Polska to katolicki naród, nikt tego nie kwestionuje.



W Quebecu też tak było. A potem wszystko poszło na odwrót. Totalnie, o 180 stopni. Z katolickiej prowincji Quebec zmienił się w tak liberalną krainę, że śledząc jego historię trudno w to uwierzyć.

