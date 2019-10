Rekordowa frekwencja w stolicy Ponad milion osób wybrało się w niedzielę do urn wyborczych w Warszawie. Przyniosło to rekordową w historii stolicy frekwencję – aż 77,07 proc. W ramach podziękowania i w nagrodę za wzorową postawę obywatelską władze stolicy w najbliższy weekend, 19-20 października, zapewniają mieszkańcom bezpłatne wejścia do wybranych teatrów i muzeów, a także do krytych pływalni, siłowni, kortów tenisowych czy do squasha. Największą frekwencję odnotowano w Wilanowie, a najmniejszą na Pradze-Północ – Bardzo się cieszę z aż tak wielkiej mobilizacji. Warszawiacy zdali sobie sprawę z wagi tych wyborów – mówi Onetowi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy W ramach nagrody będzie można wybrać się w weekend do kilkudziesięciu instytucji kultury oraz ośrodków sportu i rekreacji na terenie miasta Warszawa przed wyborami do Sejmu i Senatu RP, wspólnie z innymi samorządami, podjęła wyzwanie organizacji pozarządowej Akcji Demokracja #IdziemyNaRekord60procent. – W ubiegłorocznych wyborach samorządowych frekwencja w Warszawie wyniosła prawie 67 proc. W tegorocznych aż 77,07 proc.. Wspólnie pokazaliśmy, że rozumiemy jak ważne są nasze głosy i jak dużo od nich zależy – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent stolicy. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

