Rosjanie wpływają na wybory w Polsce – PiS z perspektywy Władimira Putina było doskonałą alternatywą. To partia antyeuropejska i antyliberalna, negatywnie nastawiona do naszych ważnych sojuszników, takich jak Niemcy czy Ukraina. Zarówno Kreml, jak i PiS działają bezwzględnie i cynicznie, skrywając się pod płaszczykiem konserwatywnych wartości – mówi dziennikarz śledczy „Polityki” w rozmowie z „Kulturą Liberalną”. Jakub Bodziony: Czy Rosjanie wpływają na wybory w Polsce? Grzegorz Rzeczkowski: Tak. Jakub Bodziony: W 2015 roku również? Grzegorz Rzeczkowski: Oczywiście. Jakub Bodziony: W jaki sposób? Grzegorz Rzeczkowski: Przygotowując spisek, który zaowocował aferą podsłuchową. Ona osłabiła rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u na tyle, że PO przegrała wybory. Jakub Bodziony: Ale przecież to nie podsłuchy doprowadziły do upadku Platformy. To była raczej kropla, która przelała czarę goryczy. Grzegorz Rzeczkowski: Ta sprawa była kluczowa w procesie wykrwawiania się ówczesnej ekipy rządzącej. Taśmy podważyły zaufanie do rządu, partii, która za nim stała, i do jej liderów. Powstał chaos i powszechne uczucie niepewności. To było jak trucizna, która powoli, ale bezwzględnie osłabiała nasz państwowy organizm. Rosjanie w niedawnej przeszłości używali różnego rodzaju toksyn w celu pozbycia się niewygodnych osób, tak aby wyglądało to na cudzą robotę. Tu było podobnie. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

Kliknij w reklamy po więcej informacji

































Home | Direct | Dashboard | About us

Unless otherwise noted our website is using photographs from FreeDigitalPhotos.net and Wikipedia under their respective licenses

Copyright © 2015. All Rights Reserved.