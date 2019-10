Rosyjska tajna jednostka 29155 ma destabilizować Europę Ściśle tajna jednostka rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU odpowiada za akty terroru w Europie, a także m.in. za próbę zamachu stanu w Czarnogórze – twierdzi amerykańska gazeta, powołując się na źródła w służbach specjalnych po obu stronach Atlantyku. Specjalna jednostka o numerze 29155 odpowiada za walkę z Zachodem, prowadzoną przez Władimira Putina. 29155 znajduje się w strukturze wywiadu wojskowego GRU. Jej żołnierze są szkoleni do działań sabotażowych i terrorystycznych na Zachodzie, ale nie są specjalnie skuteczni. Jednostka 29155 odpowiada m.in. za próbę otrucia byłego oficera rosyjskiego wywiadu Siergieja Skripala w Wielkiej Brytanii i próbę puczu w Czarnogórze. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

