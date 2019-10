Ruch bezwizowy z USA. Jakie będą nowe procedury?

Donald Trump dał zielone światło dla włączenia Polski do ruchu bezwizowego. Co to oznacza dla podróżujących do USA? Jakie będą zmiany w procedurach i od kiedy będziemy podróżować do Stanów Zjednoczonych na nowych zasadach?

Prezydent USA zapowiedział, że Departament Stanu formalnie nominował Polskę do wejścia do programu bezwizowego. “Teraz, gdy Polska została wytypowana, resort bezpieczeństwa narodowego podejmie konieczne kroki tak szybko, jak to możliwe, by ocenić wejście Polski do programu. Jeśli Polska będzie określona jako kraj (należący do) Programu Visa Waiver, jej obywatele będą mogli podróżować bez wizy do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych i biznesowych” – czytamy w oświadczeniu.

Należy pamiętać, że zniesienie wiz obejmie podróże turystyczne i biznesowe, trwające nie dłużej niż 90 dni. Nie oznacza to, że przebywając w Stanach Zjednoczonych będzie można podjąć legalną pracę.