Ruszył proces księdza oskarżonego o molestowanie dziewczynek. W sądzie towarzyszyli mu wierni. W Zgorzelcu ruszył proces księdza Piotra M., byłego proboszcza parafii w dolnośląskim Ruszowie. Ciążą na nim zarzuty molestowania dwóch dziewczynek, które przygotowywał do komunii świętej. Duchowny do sądu wchodził śpiewając psalm w asyście modlących się kobiet. Do winy się nie przyznaje. “Jeżeli chcesz mnie naśladować, to weź swój krzyż na każdy dzień” – śpiewał ksiądz Piotr M., były proboszcz parafii w dolnośląskim Ruszowie, wchodząc na salę rozpraw. Podczas procesu, który rozpoczął się w piątek, oskarżony duchowny mógł liczyć na wsparcie wiernych, którzy do zgorzeleckiego sądu przyjechali z różańcami i modlili się na korytarzu. – To jest analfabetyzm religijny. Dla mnie, jeżeli ktoś czyni w takich sytuacjach demonstrację religijną, to jest nie na miejscu. Nie przynosi to chwały – uważa Artur Nowak, pełnomocnik pokrzywdzonych. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

