Rząd Forda cofa kolejne decyzje Decyzja rządu Ontario o wycofaniu cięć funduszy na program zasiłków na dzieci oraz agencji pomocy dzieciom to ostatni w szeregu przypadków, w których premier Doug Ford lub jego ministrowie wycofują się z poprzednich zapowiedzi. Oto lista innych decyzji, z których wycofali się ontaryjscy konserwatyści: Transition Child Benefit: Rząd planował wstrzymać zasiłek od 1 listopada, ale teraz zdecydował się go kontynuować, podczas kiedy prowincja dokonuje przeglądu swoich programów pomocy społecznej. Świadczenie zapewnia do 230 dol. miesięcznie dla rodzin o niskich dochodach, które nie otrzymują innych świadczeń na dzieci. Finansowanie agencji pomocy dzieciom: Szacunkowe wydatki rządu na ten rok fiskalny pokazały 28 milionów dolarów oszczędności na dotacjach la agencji pomocy dzieciom, ale teraz zdecydowano się zachować ten sam model finansowania, co w ubiegłym roku. Autyzm: w lutym rząd ogłosił zmianę programu Ontario Autism. Zostało to sformułowane jako sposób na zlikwidowanie długiej listy oczekujących na usługi, ale dałoby rodzinom stosunkowo niewielką kwotę pieniędzy na podstawie ich dochodów, a nie potrzeb ich dzieci. Nowy system odciąłby także tysiące dzieci obecnie objętych terapią finansowaną przez rząd. Po protestach rząd ogłosił zmianę decyzji, mówiąc, że raz jeszcze przyjrzy się programowi opartemu na potrzebach i podwoi jego obecny budżet. Zdrowie publiczne: Burmistrzowie w całej prowincji połączyli siły, aby przeciwstawić się cięciom w finansowaniu zdrowia publicznego, a rząd ostatecznie ustąpił. Cięcia będą kontynuowane w 2020 r., ale te, które obowiązywałyby po tym, jak gminy już uchwaliły budżety, zostały anulowane. Opieka nad dziećmi: gminy będą nadal musiały pokryć 20% kosztów tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi – które prowincja wcześniej w pełni sfinansowała – zgodnie z zapowiedziami w tym samym czasie, co cięcia zdrowia publicznego. Ale rząd wycofał się z innych cięć w funduszach na opiekę nad dziećmi, opóźniając niektóre do 2021 r., a inne do 2022 r. Francuski uniwersytet: W ramach starań o zrównoważenie budżetu, jesienią ubiegłego roku rząd ogłosił, że odwołuje plany stworzenia uniwersytetu francuskojęzycznego. Ten ruch wywołał oburzenie wśród frankofońskich Ontaryjczyków i skłonił do odejścia jendego z członków konserwatywnego klubu poselskiego. We wrześniu rząd Ontario i rząd federalny ogłosiły, że osiągnęły porozumienie w sprawie wspólnego finansowania uniwersytetu francuskojęzycznego. Nominacje na stanowiska: Ford odwołał dwie nominac je na stanowiska w Londynie i Nowym Jorku. Podobno jedna osoba była spokrewniona z ówczesnym szefem biura Forda, Deanem Frenchem, i okazało się, że druga grała w lacrosse z synem Frenchem. Greenbelt: Rząd Ontario ogłosił w styczniu, że wycofuje się z kontrowersyjnej części proponowanej ustawy, która mogłaby otworzyć chroniony pas zieleni Greenbelt na rozbudowę. Rozmiar rządu: Kiedy Doug Ford doszedł do władzy, zmniejszył rozmiar gabinetu rządowego do 21 osób, w porównaniu z 29 za czasów premier Kathleen Wynne. Tego lata jednak do gabinetu rządowego dodał kilka nowych stanowisk, zwiększając liczbę ministrów do 28. Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Malgorzata P. Bonikowska Website Dziennikarka, publicystka, anglistka (doktor językoznawstwa), nauczycielka, autorka książek, działaczka społeczna, współtwórca i redaktor naczelny www.gazetagazeta.com. Kocha pisanie, przyrodę i ludzi. Search

