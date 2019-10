Rząd myśli o nowym podatku. Branża: szok i wielkie zaniepokojenie. To dla nas wszystkich szok i wielkie zaniepokojenie – tak o informacjach w sprawie przygotowań do wprowadzenia nowego podatku od sklepów wielkopowierzchniowych mówiła w programie “Bilans” w TVN24 BiS Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. Jak dodała, po ustawie o przeciwdziałaniu marnotrawieniu żywności i zaostrzeniu zakazu handlu, byłby to kolejny cios dla branży. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała we wtorek w Radiu Zet, że “dla premiera (Mateusza) Morawieckiego” przygotowywane było nowe rozwiązanie podatkowe, tzw. congestion tax – podatek od sklepów wielkopowierzchniowych. Danina – jak wyjaśniała minister – miałaby być obliczana przy uwzględnieniu m.in. trudności, jakie funkcjonowanie sklepu wielkopowierzchniowego powoduje w “tkance miejskiej”. Chodzi np. o zwiększone korki w okolicach centrum handlowego. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

