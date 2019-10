“Sądy mają kierować się prawem, a nie lojalnością partyjną” Olga Tokarczuk, laureatka literackiej Nagrody Nobla, nieraz zabierała głos w ważnych dla Polski sprawach. W 2017 roku pisarka popierała inicjatywę #Wolnesądy, tłumacząc rodakom, na czym polega i jak ważny jest rozdział polityki od sądownictwa. – Sądy mają kierować się prawem, a nie lojalnością partyjną – zwracała wówczas uwagę. Na nagraniu wykorzystanym w kampanii #Wolnesądy Olga Tokarczuk dla zobrazowania problemu użyła przykładu osoby, która jest zatrudniona w instytucji zależnej od władzy państwowej i traci pracę, ponieważ poparła inicjatywę, która jest niezgodna ze stanowiskiem rządzącej partii. – Odwołujesz się do sądu pracy. Czy myślisz, że sędzia powołany przez ministra sprawiedliwości zdoła zachować obiektywizm i pozostanie bezstronny? A może licząc na szybki awans, zależny od decyzji członka partii rządzącej, chronił będzie interesów Skarbu Państwa, kosztem zwykłego obywatela lub obywatelki? – pytała pisarka na nagraniu. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

