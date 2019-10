Samochody od bezdomnego. Historia o. Rydzyka jest wiarygodna. Po tym, jak Tadeusz Rydzyk odsłonił nieco więcej sekretów na temat pochodzenia pieniędzy, z których bezdomny Stanisław miał zakupić samochody dla Rodziny Radia Maryja, sprawdziliśmy, czy w tej historii może tkwić choć ziarnko prawdy. Okazało się, że może. I to nie tylko ziarnko. Śledczy już wcześniej ustalili, że w 2003 r. redemptoryści naprawdę dostali darowiznę w postaci dwóch volkswagenów. Teraz Rydzyk zdradził, że zostały kupione z wygranej, która padła w Sopocie. W tamtym okresie w Sopocie rzeczywiście padła podobna wygrana w totolotku. O pojazdach jest głośno od stycznia 2018 r. Wtedy w internecie hitem stało się nagranie z Tv Trwam z wypowiedzią ojca Rydzyka z 2016 r. – Ten samochód dostaliśmy, nie wiecie o tym, od bezdomnego – stwierdził zakonnik. – Tak, dwa samochody dostaliśmy. Przyjechał bezdomny i dał nam dwa samochody. Pan Stanisław z Warszawy, niestety zmarł. WIĘCEJ Przeczytaj podobne artykuły: Poleć: O Autorze: Redakcja Search

