Sejm i Senat przed pierwszym posiedzeniem Posłowie IX kadencji Sejmu 24 października otrzymają zaświadczenia o wyborze. Dzień później takie dokumenty zostaną wręczone senatorom X kadencji. Inauguracyjne posiedzenia każdej z izb parlamentu muszą się odbyć najpóźniej 12 listopada. Szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak zapowiedziała we wtorek, że uroczystość wręczenia zaświadczeń nowo wybranym posłom IX kadencji odbędzie się w czwartek, 24 października w Sali Kolumnowej Sejmu. Dzień później, to jest w piątek, 25 października, zaświadczenia o wyborze zostaną przekazane nowym senatorom X kadencji. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu zwołuje prezydent na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, 13 października, w związku z tym inauguracyjne posiedzenia muszą się odbyć najpóźniej we wtorek, 12 listopada.

